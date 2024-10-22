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Тренер «Монако» рассказал о трудностях Головина на старте сезона

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Ади Хюттер высказался о сложностях в первой части сезона у полузащитника Александра Головина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В текущем сезоне Александр Головин провел за «Монако» восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Футболист не принимал участия в матчах первых двух туров чемпионата Франции из-за повреждения.

— Главной причиной его трудностей на старте сезона могла стать предсезонная травма, но он борется за восстановление своей лучшей формы. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я рад этому, потому что у нас столько же очков, сколько и у «ПСЖ» (20). Некоторые игроки не в лучшей форме, и моя задача — сделать так, чтобы они вернулись в нее, — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.

28-летний Головин перешел в «Монако» в летом 2018 года. В октябре полузащитник продлил контракт с клубом до лета 2029 года.

Сегодня, 22 октября, «Монако» на домашнем поле примет «Црвену Звезду» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В первом туре ЛЧ «Монако» обыграл «Барселону» со счетом 2:1, а во втором туре сыграл вничью с «Динамо Загреб» (2:2).

Монако
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