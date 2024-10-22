Тренер «Монако» рассказал о трудностях Головина на старте сезона

— Главной причиной его трудностей на старте сезона могла стать предсезонная травма, но он борется за восстановление своей лучшей формы. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я рад этому, потому что у нас столько же очков, сколько и у «ПСЖ» (20). Некоторые игроки не в лучшей форме, и моя задача — сделать так, чтобы они вернулись в нее, — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.