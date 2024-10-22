Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В шведском отеле, где отдыхал Килиан Мбаппе, прошли обыски

В Швеции идет расследование в деле об изнасиловании, в котором, по информации СМИ, обвиняется звездный нападающий «Реала» и сборной Франции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

Как сообщает RMC Sport, в отеле в Стокгольме, где отдыхал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком». Француз считает, что за слухами об изнасиловании стоит руководство его бывшего клуба «ПСЖ».

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» ведут судебную тяжбу по причине задолженности клуба перед нападающим в размере 55 миллионов евро. Француз перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента.

Мбаппе провел за «сливочных» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь