В шведском отеле, где отдыхал Килиан Мбаппе, прошли обыски

Как сообщает RMC Sport, в отеле в Стокгольме, где отдыхал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски.
15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком». Француз считает, что за слухами об изнасиловании стоит руководство его бывшего клуба «ПСЖ».
Килиан Мбаппе и «ПСЖ» ведут судебную тяжбу по причине задолженности клуба перед нападающим в размере 55 миллионов евро. Француз перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента.
Мбаппе провел за «сливочных» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.