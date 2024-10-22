В шведском отеле, где отдыхал Килиан Мбаппе, прошли обыски

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком». Француз считает, что за слухами об изнасиловании стоит руководство его бывшего клуба «ПСЖ».