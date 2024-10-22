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Клуб из Монголии пропустил 111 голов за девять туров чемпионата

Монгольский клуб «Тув Буганууд» выдал худший старт сезона в элитном дивизионе в истории футбола. Об этом сообщает Dailysports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Клуб из Улан-Батора проиграл все девять матчей на старте нового сезона Монгольской Премьер-лиги с общим счетом 2:111. В первом же туре чемпионата команда потерпела унизительное поражение от клуба «Хан Хунс-Эрчим» (0:14). Самым крупным для «Тув Буганууда» стало поражение от «Дерена» (0:20). Лишь в двух матчах команда смогла поразить ворота соперника — в играх с «Улан-Батором» (1:11) и «Брера Ильч» (1:20). Впрочем, это не мешает игрокам ярко праздновать свои редкие голы.

«Тув Буганууд» был основан в 2018 году и уже через три года клуб вышел в элитный дивизион. Первые три сезона в Премьер-лиге «Тув Буганууд» провел неплохо, неизменно завершая чемпионат на пятом месте. Перед стартом сезона-2024/25 у клуба возникли финансовые проблемы, из-за которого он был вынужден избавиться от всех игроков основного состава. Теперь за «Тув Буганууд» выступают игроки из молодежной академии и клубов низших лиг.

В среднем «Тув Буганууд» пропускает 12,2 мяча за игру. С таким темпом команда рискует пропустить за чемпионат более 300 мячей.