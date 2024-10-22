Клуб из Монголии пропустил 111 голов за девять туров чемпионата

«Тув Буганууд» был основан в 2018 году и уже через три года клуб вышел в элитный дивизион. Первые три сезона в Премьер-лиге «Тув Буганууд» провел неплохо, неизменно завершая чемпионат на пятом месте. Перед стартом сезона-2024/25 у клуба возникли финансовые проблемы, из-за которого он был вынужден избавиться от всех игроков основного состава. Теперь за «Тув Буганууд» выступают игроки из молодежной академии и клубов низших лиг.