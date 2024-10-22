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В Бельгии футболисту оторвало пальцы из-за петарды

Инцидент произошел в четвертом по силе дивизионе Бельгии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Футболист бельгийского «Менена» Фабио Схиафино пострадал из-за брошенной болельщиком на поле петарды.

Инцидент произошел после матча четвертого дивизиона чемпионата страны против «Зиллебеке» (4:0). В конце игры болельщик «Менена» отпраздновал победу своей команды, бросив петарду на поле. Та взорвался в руке Схиафино, который поднял ее, чтобы выкинуть с газона.

Фабио Схиафино полностью потерял один и частично еще два пальца. Футболист полностью потерял один и частично еще два пальца.

«После инцидента его допросили и был составлен протокол о преступлении по факту непреднамеренного нападения. После допроса его отпустили. Прокуратура примет решение о дальнейших действиях», — передает слова представителя полиции телеканал VRT.