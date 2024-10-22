В Бельгии футболисту оторвало пальцы из-за петарды

Инцидент произошел после матча четвертого дивизиона чемпионата страны против «Зиллебеке» (4:0). В конце игры болельщик «Менена» отпраздновал победу своей команды, бросив петарду на поле. Та взорвался в руке Схиафино, который поднял ее, чтобы выкинуть с газона.