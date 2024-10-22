Ламин Ямаль рассказал, каким игроком восхищался в детстве

Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. На данный момент он провел за «Барселону» 63 игры, в которых забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.