Ламин Ямаль рассказал, каким игроком восхищался в детстве

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признался, что Лионель Месси не был его кумиром, хотя Ямаль и признает, что аргентинец был лучшим футболистом в мире.
«Моим кумиром в детстве был Неймар. И хотя Месси был лучшим, то, как играл Неймар, каким он был… Мне нравилось», — признался Ямаль в интервью пресс-службе Ла Лиги.
Накануне форвард «Аль-Хилаля» Неймар сыграл впервые за 369 дней. В октябре прошлого года бразилец порвал крестообразные связки в матче сборных Бразилии и Уругвая.
Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. На данный момент он провел за «Барселону» 63 игры, в которых забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.
17-летний Ламин Ямаль летом стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, выходя во всех матчах в стартовом составе. На счету Ямаля 17 матчей и 3 гола за национальную команду.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямала в 150 миллионов евро.