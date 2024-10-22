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Ламин Ямаль рассказал, каким игроком восхищался в детстве

Юная звезда «Барселоны» и сборной Испании признался, что его кумиром был не Лионель Месси, а другой экс-игрок сине-гранатовых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признался, что Лионель Месси не был его кумиром, хотя Ямаль и признает, что аргентинец был лучшим футболистом в мире.

«Моим кумиром в детстве был Неймар. И хотя Месси был лучшим, то, как играл Неймар, каким он был… Мне нравилось», — признался Ямаль в интервью пресс-службе Ла Лиги.

Накануне форвард «Аль-Хилаля» Неймар сыграл впервые за 369 дней. В октябре прошлого года бразилец порвал крестообразные связки в матче сборных Бразилии и Уругвая.

Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. На данный момент он провел за «Барселону» 63 игры, в которых забил 12 мячей и сделал 15 результативных передач.

17-летний Ламин Ямаль летом стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, выходя во всех матчах в стартовом составе. На счету Ямаля 17 матчей и 3 гола за национальную команду.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямала в 150 миллионов евро.

Барселона