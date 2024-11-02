«Байер» не смог обыграть «Штутгарт» в матче Бундеслиги

«Байер» и «Штутгарт» не сумели забить голы в очном противостоянии впервые за 26 лет. Команда Хаби Алонсо сыграла вничью второй раз подряд и четвертый — в последних пяти матчах чемпионата страны.
В текущем сезоне Бундеслиги «Байер» располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 16 очками. Первое место занимает Бавария с 20 баллами. На втором месте идет «РБ Лейпциг» также с 20 очками, уступая команде Венсана Компани по дополнительным показателям.
В следующем туре «Байер» на выезде встретится с «Бохумом».
Напомним, в прошлом сезоне «Байер» впервые стал чемпионом Германии, оставив «Баварию» без титула. За 34 тура команда не потерпела ни одного поражения.