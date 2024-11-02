Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Байер» не смог обыграть «Штутгарт» в матче Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» в матче 9-го тура чемпионата Германии сыграл вничью со «Штутгартом» (0:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Байер» и «Штутгарт» не сумели забить голы в очном противостоянии впервые за 26 лет. Команда Хаби Алонсо сыграла вничью второй раз подряд и четвертый — в последних пяти матчах чемпионата страны.

В текущем сезоне Бундеслиги «Байер» располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 16 очками. Первое место занимает Бавария с 20 баллами. На втором месте идет «РБ Лейпциг» также с 20 очками, уступая команде Венсана Компани по дополнительным показателям.

В следующем туре «Байер» на выезде встретится с «Бохумом».

Напомним, в прошлом сезоне «Байер» впервые стал чемпионом Германии, оставив «Баварию» без титула. За 34 тура команда не потерпела ни одного поражения.

Байер
0:0
Первый тайм: 0:0
Штутгарт
Футбол, Германия, Тур 9
1.11.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Себастьян Хенесс
Составы команд
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
10
Флориан Вирц
34
Гранит Джака
51′
23
Норди Мукьеле
42′
54′
7
Йонас Хофманн
30
Джереми Фримпонг
86′
25
Эсекиэль Паласиос
8
Роберт Андрих
30′
86′
14
Патрик Шик
22
Виктор Бонифейс
86′
19
Натан Телла
Штутгарт
33
Александр Нюбель
4
Джоша Вагноман
29
Антони Руо
45
Анри Чейз
68′
6
Ангело Штиллер
68′
16
Атакан Каразор
52′
26
Дениз Ундав
7
Максимилиан Миттельштедт
58′
3
Рамон Хендрикс
8
Энцо Мийо
56′
80′
2
Амин Аль-Дахил
10
Эль Билаль Туре
80′
9
Эрмедин Демирович
18
Джейми Левелинг
8′
32
Фабиан Ридер
58′
27
Крис Фюрих
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
13
Фолы
14
9
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Штутгарт
Чемпионат Германии: таблица и календарь