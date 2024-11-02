«Атлетико» забанил 9 болельщиков за поведение в матче с «Реалом»

Напомним, матч 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» прошел на стадионе «Сивитас Метрополитано». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
На 68-й минуте матча игра была прервана из-за поведения фанатов, которые стали бросать на поле посторонние предметы, отреагировав на поведение вратаря «Реала» Тибо Куртуа, который эмоционально праздновал гол и стал обращаться к трибуне за своими воротами, где находились болельщики «Атлетико».
Главный арбитр увел команды в подтрибунное помещение. Встречу возобновили спустя 20 минут.
«В течение этого месяца наш отдел безопасности работал над выявлением лиц, причастных к этим событиям, изучая все доступные им аудиовизуальные материалы и сотрудничая с полицией. В итоге этот процесс завершился пожизненным отстранением девяти фанатов за действия, классифицированные во внутренних правилах клуба как очень серьезные. Клуб также включил в свои внутренние правила запрет на использование на стадионе любых элементов одежды, которые не позволяют различить лицо человека, чтобы скрыть личность», — говорится в заявлении «Атлетико».