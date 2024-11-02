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«Атлетико» забанил 9 болельщиков за поведение в матче с «Реалом»

Мадридский «Атлетико» отстранил от посещения матчей девятерых болельщиков после беспорядков на матче с «Реалом» и запретил скрывать лица на трибунах.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, матч 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» прошел на стадионе «Сивитас Метрополитано». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

На 68-й минуте матча игра была прервана из-за поведения фанатов, которые стали бросать на поле посторонние предметы, отреагировав на поведение вратаря «Реала» Тибо Куртуа, который эмоционально праздновал гол и стал обращаться к трибуне за своими воротами, где находились болельщики «Атлетико».

Главный арбитр увел команды в подтрибунное помещение. Встречу возобновили спустя 20 минут.

«В течение этого месяца наш отдел безопасности работал над выявлением лиц, причастных к этим событиям, изучая все доступные им аудиовизуальные материалы и сотрудничая с полицией. В итоге этот процесс завершился пожизненным отстранением девяти фанатов за действия, классифицированные во внутренних правилах клуба как очень серьезные. Клуб также включил в свои внутренние правила запрет на использование на стадионе любых элементов одежды, которые не позволяют различить лицо человека, чтобы скрыть личность», — говорится в заявлении «Атлетико».

Атлетико
1:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 8
29.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano, 70112 зрителей
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Голы
Атлетико
Анхель Корреа
(Хави Галан)
90+5′
Реал
Эдер Милитау
(Винисиус Жуниор)
64′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
24
Робен Ле Норман
63′
5
Родриго де Пауль
14
Маркос Льоренте
90+8′
7
Антуан Гризманн
16
Науэль Молина
46′
6
Коке
23
Рейнилдо Мандава
75′
15
Хави Галан
4
Конор Галлахер
70′
70′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
56′
12
Самуэл Лино
19
Хулиан Альварес
75′
75′
17
Родриго Рикельме
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
10
Лука Модрич
40′
86′
17
Лукас Васкес
7
Винисиус Жуниор
88′
16
Эндрик
11
Родригу
90′
20
Франсиско Гарсия
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
11
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь