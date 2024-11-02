Аморим стал самым молодым тренером «МЮ» за последние 54 года

Рубен Аморим тренировал лиссабонский «Спортинг» с 2020 года. За это время зелено-белые дважды побеждали в чемпионате Португалии, а в нынешнем сезоне выиграли все матчи своей лиги и успешно выступают в Лиге чемпионов (2 победы, 1 ничья). До Аморима «Спортинг» в последний раз побеждал в национальном первенстве в 2001 году.