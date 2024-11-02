Аморим стал самым молодым тренером «МЮ» за последние 54 года

По данным Opta Sport, португалец стал самым молодым тренером клуба с тех пор, как 33-летний Уилф Макгиннесс возглавлял «Юнайтед» в 1970 году. Португальский специалист вступит в должность 11 ноября.
28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага, исполняющим обязанности главного тренера стал Рууд ван Нистелрой. В первом матче под руководством нидерландца «красные дьяволы» победили «Лестер» в матче Кубка английской лиги — 5:2.
Рубен Аморим тренировал лиссабонский «Спортинг» с 2020 года. За это время зелено-белые дважды побеждали в чемпионате Португалии, а в нынешнем сезоне выиграли все матчи своей лиги и успешно выступают в Лиге чемпионов (2 победы, 1 ничья). До Аморима «Спортинг» в последний раз побеждал в национальном первенстве в 2001 году.
После девяти туров «МЮ» занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды 11 очков — на 12 меньше, чем у лидирующего «Манчестер Сити».