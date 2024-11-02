Аморим — о переходе в «МЮ»: Не разрешили дождаться конца сезона

«Позже переговоры дошли до меня. Единственная просьба, которую я высказал, — чтобы это произошло в конце сезона. Это была единственная просьба. И я просил об этом три дня. Мне сказали, что это невозможно — сейчас или никогда, а если нет, то они будут искать другие варианты. У меня было три дня, чтобы принять решение о том, что радикально и полностью изменит мою жизнь», — отметил португальский специалист.