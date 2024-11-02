Аморим — о переходе в «МЮ»: Не разрешили дождаться конца сезона

Накануне «Манчестер Юнайтед» объявил, что с 11 ноября Рубен Аморим возглавит клуб. Контракт рассчитан до июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
«В начале сезона я поговорил с руководством и сказал, что в любом случае это мой последний сезон в “Спортинге”. Сезон начался и начался очень хорошо. Потом пришел “Манчестер Юнайтед” и заплатил отступные — выше ставки, президент защищал интересы клуба. Я никогда ничего с ним не обсуждал», — передает слова Аморима португальское издание Record.
«Позже переговоры дошли до меня. Единственная просьба, которую я высказал, — чтобы это произошло в конце сезона. Это была единственная просьба. И я просил об этом три дня. Мне сказали, что это невозможно — сейчас или никогда, а если нет, то они будут искать другие варианты. У меня было три дня, чтобы принять решение о том, что радикально и полностью изменит мою жизнь», — отметил португальский специалист.
«Я понимаю разочарование болельщиков, что я ухожу посреди сезона, который мог бы стать историческим. Но сегодня мы еще не прощаемся. У нас впереди важные матчи против “Манчестер Сити” и “Браги”, — добавил Рубен Аморим.
1 ноября «Спортинг» со счетом 5:1 разгромил «Эштрелу». Команда Аморима выиграла все десять стартовых матчей в чемпионате Португалии. Во вторник «Спортинг» дома примет «Манчестер Сити» в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов.
39-летний Рубен Аморим тренировал лиссабонский «Спортинг» с 2020 года. За это время зелено-белые дважды побеждали в чемпионате Португалии, а в нынешнем сезоне выиграли все матчи своей лиги и успешно выступают в Лиге чемпионов (2 победы, 1 ничья). До Аморима «Спортинг» в последний раз побеждал в национальном первенстве в 2001 году.