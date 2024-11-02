Симеоне выступил за полную отмену тура чемпионата Испании из-за бедствия в Валенсии

«В этом нет никакого смысла. То, что происходит, очень тяжело, трогательно видеть людей, которые вышли на улицы, чтобы помочь. Люди с лопатой и инструментами пытаются помогать друг другу. Это очень хорошо говорит о стране, о людях, и мы хотим помочь везде где можем. Людям приходится очень тяжело, это очень печально, а нам говорят продолжать играть, и мы продолжаем», — сказал Симеоне.