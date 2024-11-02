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Симеоне выступил за полную отмену тура чемпионата Испании из-за бедствия в Валенсии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает нецелесообразным проведение матчей 11-го тура Ла Лиги. Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

29 октября на Испанию обрушились проливные дожди, которые спровоцировали масштабные наводнения в трех провинциях, расположенных в юго-восточной части страны. В результате погибли, по меньшей мере, 205 человек. В Испании объявлен официальный трехдневный траур.

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 12, 3.11.2024, 16:00
Атлетико
-
Лас-Пальмас
-

«В этом нет никакого смысла. То, что происходит, очень тяжело, трогательно видеть людей, которые вышли на улицы, чтобы помочь. Люди с лопатой и инструментами пытаются помогать друг другу. Это очень хорошо говорит о стране, о людях, и мы хотим помочь везде где можем. Людям приходится очень тяжело, это очень печально, а нам говорят продолжать играть, и мы продолжаем», — сказал Симеоне.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение о переносе матчей «Валенсия» — «Реал Мадрид» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано», которые должны были пройти сегодня.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на десять очков. В воскресенье, 3 августа, «матрасники» дома сыграют с «Лас-Пальмасом». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь