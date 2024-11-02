Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лансом»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в основной состав своего клуба на матч чемпионата Франции против «Ланса». Встреча состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.
Основной вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма на матч с «Лансом» остался на скамейке запасных. Всего за «ПСЖ» Сафонов провел три матча, один из которых — «на ноль».
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро и стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В активе 25-летнего вратаря 13 матчей за сборную России.
В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 23 очка. «Ланс» занимает шестое место, набрав 14 баллов.