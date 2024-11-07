СМИ: Альваро Мората попал в больницу после тренировки

Альваро Мората получил травму на утренней тренировке в четверг в результате столкновения головой с одноклубником Страхиней Павловичем и был доставлен в больницу. Испанец прошел МРТ-обследование, которое не выявило у него серьезной травмы. В качестве мер предосторожности Мората останется в больнице и проведет ближайшую ночь под наблюдением врачей. Испанец рискует пропустить выезд в Кальяри.