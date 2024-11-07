СМИ: Альваро Мората попал в больницу после тренировки

Испанский футболист «Милана» Альваро Мората был госпитализирован после травмы головы, полученной на тренировке, и рискует пропустить матч чемпионата Италии против «Кальяри» в субботу.
Альваро Мората получил травму на утренней тренировке в четверг в результате столкновения головой с одноклубником Страхиней Павловичем и был доставлен в больницу. Испанец прошел МРТ-обследование, которое не выявило у него серьезной травмы. В качестве мер предосторожности Мората останется в больнице и проведет ближайшую ночь под наблюдением врачей. Испанец рискует пропустить выезд в Кальяри.
Во вторник «Милан» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1. Мората забил второй гол итальянской команды. Всего на счету испанца три мяча в 12 матчах в текущем сезоне.