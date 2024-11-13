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Криштиану Роналду рассказал, какие футболисты его раздражают

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его раздражают футболисты, которые отказываются играть за национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии (FFP).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Меня раздражают некоторые игроки, которые не хотят играть за Португалию. Наслаждайтесь игрой за сборную, время летит! Нет ничего лучше, чем представлять свою страну и свою культуру», — сказал Роналду.

Криштиану Роналду является мировым рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную (216) и забитых мячей (133). Он выступает за португальскую сборную с 2003 года и выиграл с ней чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы 1 Лиги наций (А). В пятницу, 15 ноября, португальцы дома сыграют со сборной Польши. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.