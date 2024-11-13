Суперкомпьютер назвал главного фаворита АПЛ после 11 туров

Главным претендентом на победу в турнире по версии искусственного интеллекта является «Ливерпуль», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 60,3%. Шансы «Манчестер Сити» на пятый подряд чемпионский титул составляют 34,3%. Также на титул претендует «Арсенал» (5,0%), математические шансы также есть у «Челси» (0,3%).