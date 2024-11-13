Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперкомпьютер назвал главного фаворита АПЛ после 11 туров

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги текущего розыгрыша АПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Catherine Ivill/Getty Images

Главным претендентом на победу в турнире по версии искусственного интеллекта является «Ливерпуль», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 60,3%. Шансы «Манчестер Сити» на пятый подряд чемпионский титул составляют 34,3%. Также на титул претендует «Арсенал» (5,0%), математические шансы также есть у «Челси» (0,3%).

Главными претендентами на вылет в Чемпионшип являются «Саутгемптон» (94,9%), «Ипсвич» (70,7%), «Лестер» (46,9%) и «Вулверхэмптон» (44,8%).

Суперкомпьютер Opta составляет свой прогноз на итоги сезона исходя из текущего положения команд в турнирной таблице на основе 10 тыс. симуляций, выполненных с использованием искусственного интеллекта.

Аналитики Opta отмечают, что четыре симуляции завершились итоговым чемпионством «Ньюкасла», дважды чемпионами становились «Астон Вилла» и «Тоттенхэм», еще одна симуляцию завершилась итоговым триумфом «Брайтона».

Ливерпуль
Манчестер Сити
Арсенал
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь