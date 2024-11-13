Суперкомпьютер назвал главного фаворита АПЛ после 11 туров

Главным претендентом на победу в турнире по версии искусственного интеллекта является «Ливерпуль», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 60,3%. Шансы «Манчестер Сити» на пятый подряд чемпионский титул составляют 34,3%. Также на титул претендует «Арсенал» (5,0%), математические шансы также есть у «Челси» (0,3%).
Главными претендентами на вылет в Чемпионшип являются «Саутгемптон» (94,9%), «Ипсвич» (70,7%), «Лестер» (46,9%) и «Вулверхэмптон» (44,8%).
Суперкомпьютер Opta составляет свой прогноз на итоги сезона исходя из текущего положения команд в турнирной таблице на основе 10 тыс. симуляций, выполненных с использованием искусственного интеллекта.
Аналитики Opta отмечают, что четыре симуляции завершились итоговым чемпионством «Ньюкасла», дважды чемпионами становились «Астон Вилла» и «Тоттенхэм», еще одна симуляцию завершилась итоговым триумфом «Брайтона».