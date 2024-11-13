Алексей Миранчук рассказал, как прошла его адаптация в «Атланте»

«Адаптация проходит нормально, три месяца я уже там. Команда и коллектив — очень дружелюбные ребята. Американцы, на первый взгляд, очень приветливые, пытаются что‑то спросить, помочь. Для адаптации это сильно помогает. Со всеми хорошо подружился, сплотился. В этом плане всё отлично, сейчас все супер. Включать российские песни в раздевалке пока не приходилось», — приводит слова Миранчука пресс‑служба сборной России.