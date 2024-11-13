«В нас никто не верил». Миранчук — о победе над командой Месси

«Атланта» вышла решающую стадию турнира с наихудшим результатом по набранным очкам. В борьбе за место уайлд-кард клуб Миранчука по дополнительным показателям опередил столичный «Ди Си Юнайтед». В раунде уайлд-кард «Атланта» прошла «Монреаль» (2:2, пен. 5:4), а в ⅛ финала выбила главного фаворита на чемпионство — «Интер Майами» (1:2, 2:1, 3:2).
В серии с командой Лионеля Месси Миранчук отметился двумя голевыми передачами.
«То, что так далеко прошли, ну да, мы выскочили в последний вагон плей-оффа, что был там вообще, по-моему, крошечный шанс. И как-то все сложилось так, что мы попали в плей-офф, потом прошли дальше. Ну на самом деле, да, там в нас никто не верил, потому что так, как по сезону складывалось, у всех было мнение, что команда не выйдет в плей-офф.
Но внутри, скажу честно, этого не ощущалось. Все знали и понимали, что только плей-офф может сейчас вытащить, так скажем, сезон. И поэтому, ну, все сложилось, да, не без удачи, но все сложилось. И сейчас будем играть против “Орландо”. Они в хорошем состоянии, на ходу, поэтому будет интересно. Надеюсь, уже будет одна игра, поэтому либо туда, либо аут. Либо ин, либо аут», — сказал Миранчук.
В ¼ финала «Атланта» на выезде сыграет с «Орландо Сити». Встреча пройдет 24 ноября. На этой стадии и далее команды играют один матч.
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.