Слуцкий сравнил средний уровень российских и китайских игроков

«С другой стороны, и это не только мое мнение, а мнение того же Васи Березуцкого по двум основным центральным защитникам, которые играют в “Шанхай Шэньхуа” — им по 23 года, основные игроки сборной Китая. Васина, например, позиция, что в России нет центрального защитника сегодня сильнее, чем эти китайцы. Потому что в каком-то амплуа может быть отдельный игрок, который достаточно высокого уровня, но в среднем уровень российского игрока чуть выше», — добаивл Слуцкий.