Слуцкий сравнил средний уровень российских и китайских игроков

Леонид Слуцкий сравнил уровень российских и китайских футболистов.
«Мы все время обсуждали эту тему. Я понимал, что вопрос интересует, условно, средний уровень китайского игрока и средний уровень российского игрока. Средний уровень российского игрока чуть выше, чем средний уровень китайского игрока», — заявил Слуцкий в эфире «Коммент. Шоу».
«С другой стороны, и это не только мое мнение, а мнение того же Васи Березуцкого по двум основным центральным защитникам, которые играют в “Шанхай Шэньхуа” — им по 23 года, основные игроки сборной Китая. Васина, например, позиция, что в России нет центрального защитника сегодня сильнее, чем эти китайцы. Потому что в каком-то амплуа может быть отдельный игрок, который достаточно высокого уровня, но в среднем уровень российского игрока чуть выше», — добаивл Слуцкий.
Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В тренерский штаб 53-летнего специалиста входят Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.
В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив одно очков клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.