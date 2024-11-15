Игрок «Баварии» Ким Мин Джэ проходит военную службу дистанционно

По данным источника, футболист отслужил три недели в Южной Корее, пройдя основную подготовку еще до перехода в мюнхенский клуб из «Наполи», и ему осталось отработать 100 часов. У 27-летнего защитника есть специальное разрешение, которое позволяет ему это сделать дистанционно, находясь в Германии, и параллельно выступать за «Баварию» и национальную команду.
В общей сложности прохождение службы для выдающихся спортсменов составляет 450 часов вместо стандартных 18 месяцев. В настоящее время Ким тратит 1−2 часа в неделю на выступления по видеосвязи для молодежи Южной Кореи, обсуждая с ними, помимо прочего, дисциплину, необходимую для того, чтобы стать хорошим футболистом.
Ким Мин Джэ перешел в «Баварию» из Наполи летом 2023 года. 28-летний центральный защитник провел за мюнхенцев 52 матча в всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.