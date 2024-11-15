Ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо после ухода из «МЮ»

«Всем в “Манчестер Юнайтед”, в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за ваши невероятные усилия и поддержку. Для меня было большой честью представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе. “Манчестер Юнайтед” всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я надеюсь, что в ближайшее время на “Олд Траффорд” вновь наступят славные дни — не только потому, что я хочу, чтобы клуб преуспел, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Всего наилучшего и берегите себя, Руд», — написал ван Нистелрой в социальных сетях.