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Стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за Хвичу

«Барселона» заинтересована в покупке 23-летнего крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии летом 2025 года и готова предложить за его трансфер 80 миллионов евро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает La Repubblica, сине-гранатовые так заинтересованы приобрести Кварацхелию, что могут отказаться от идеи покупки вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.

Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Батуми), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузинского футболиста в 80 миллионов евро.

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