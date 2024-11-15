Стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за Хвичу

Как сообщает La Repubblica, сине-гранатовые так заинтересованы приобрести Кварацхелию, что могут отказаться от идеи покупки вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.
Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Батуми), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузинского футболиста в 80 миллионов евро.