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Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» долго будет страдать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал итоги выездного матча 12-го тура АПЛ против «Ипсвича» (1:1). Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Знаю, фанаты разочарованы, но мы очень многое сейчас меняем, и матчей тоже много. Мы долгое время будем страдать. Мы будем пытаться выигрывать матчи, но на это уйдет время.

Мы должны выигрывать, но могли сегодня и проиграть, если бы не Онана, так что нам нужно это осознать и отнестись ко всему прагматично. У парней было два тренировочных дня, а изменений очень много. За три дня футболистам сложно разобраться во всем, но мы забываем про новую идею. Думаю, именно ради этого меня позвали посреди сезона. Мы стараемся разобраться с тем, к чему игроки привыкли при тен Хаге.

Через год мы либо будем в той же ситуации с теми же проблемами, либо мы сейчас немного рискнем, помучаемся и через год будем сильнее», — сказал Аморим.

Рубен Аморим был официально назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед»
1 ноября. Матч с «Ипсвичем» стал дебютным для 39-летнего португальца во главе манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. В воскресенье, 1 декабря, манкунианцы дома сыграют с «Эвертоном». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Ипсвич
1:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 12
24.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Portman Road, 30017 зрителей
Главные тренеры
Киран Маккенна
Рубен Аморим
Голы
Ипсвич
Омари Хатчинсон
(Уэс Бернс)
43′
Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд
(Амад Диалло)
2′
Составы команд
Ипсвич
1
Ариянет Мурич
3
Лиф Дэвис
15
Кэмерон Берджесс
26
Дара О`Ши
40
Аксель Туанзебе
5
Сэм Морси
20
Омари Хатчинсон
7
Уэс Бернс
82′
10
Конор Чаплин
12
Йенс Каюсте
65′
14
Джек Тэйлор
23
Сэмми Смодич
65′
47
Джек Кларк
19
Лиам Делап
81′
16
Али Аль-Хамади
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
35
Джонни Эванс
56′
23
Люк Шоу
14
Кристиан Эриксен
68′
9
Расмус Хейлунн
18
Каземиру
56′
25
Мануэль Угарте
10
Маркус Рэшфорд
68′
11
Джошуа Зиркзе
17
Алехандро Гарначо
86′
7
Мэйсон Маунт
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь