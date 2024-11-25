Винисиус пропустит около месяца из-за травмы бедра

24-летний бразилец получил повреждение в воскресном матче Ла Лиги против «Леганеса» (3:0), в котором он отметился голевой передачей.
«По результатам проведенных медицинской службой клуба тестов у Винисиуса диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги», — сказано в официальном сообщении клуба.
После информации о травме Винисиус оставил в соцсетях следующее сообщение:
«Сумасшедший календарь… Приступаю к восстановлению».
По информации Marca, Винисиус пропустит из-за повреждения три-четыре недели. Таким образом, он точно пропустит выездные матчи Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (27 ноября) и «Аталанты» (10 декабря).
В нынешнем сезоне Винисиус провел 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал восемь голевых передач.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка.