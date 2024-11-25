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Винисиус пропустит около месяца из-за травмы бедра

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит несколько недель из-за травмы бедра. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

24-летний бразилец получил повреждение в воскресном матче Ла Лиги против «Леганеса» (3:0), в котором он отметился голевой передачей.

«По результатам проведенных медицинской службой клуба тестов у Винисиуса диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги», — сказано в официальном сообщении клуба.

После информации о травме Винисиус оставил в соцсетях следующее сообщение:
«Сумасшедший календарь… Приступаю к восстановлению».

По информации Marca, Винисиус пропустит из-за повреждения три-четыре недели. Таким образом, он точно пропустит выездные матчи Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (27 ноября) и «Аталанты» (10 декабря).

В нынешнем сезоне Винисиус провел 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал восемь голевых передач.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

Леганес
0:3
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 14
24.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Butarque, 12338 зрителей
Главные тренеры
Борха Хименес
Карло Анчелотти
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
43′
Федерико Вальверде
(Арда Гюлер)
66′
Джуд Беллингем
85′
Составы команд
Леганес
13
Марко Дмитрович
6
Серхио Гонсалес
20
Хавьер Эрнандес
22
Матия Настасич
5
Ренато Тапия
11
Хуан Крус
2
Адрия Альтимира
69′
75′
12
Валентен Розье
14
Дарко Брашанац
75′
18
Себастьен Аллер
17
Иван Нейу
58′
24
Хулиан Чикко
9
Мигель де ла Фуэнте
49′
86′
19
Диего Гарсия
23
Мунир Эль-Хаддади
59′
10
Даниэль Раба
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
19
Дани Себальос
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
87′
16
Эндрик
15
Арда Гюлер
75′
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
83′
10
Лука Модрич
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
16
0
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
17
Фолы
11
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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