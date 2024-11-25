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Футболист «Реал Сосьедад» Захарян испытывает проблемы с мышцами

В сезоне-2024/25 21-летний российский полузащитник не провел ни одного матча за испанский «Реал Сосьедад».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«У игрока проблемы с мышцами. Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам», — приводит «Спорт-Экспресс» слова представителя пресс-службы клуба.

30 июля стало известно, что у полузащитника выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Футболисту успешно провели операцию.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

После 14 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» с 18 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая на 16 очков от лидирующей «Барселоны».

Реал Сосьедад
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