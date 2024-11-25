Давид де Хеа сделал тройное спасение в матче в Серии А

Летом 2023 года де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта после 12 лет выступлений за английский клуб. Испанский вратарь не смог найти себе новую команду, отклонив при этом несколько предложений из Саудовской Аравии. Испанец полностью пропустил минувший сезон. Сообщалось, что экс-вратарь сборной Испании рассматривал возможность завершить спортивную карьеру. В августе 2024 года Де Хеа подписал контракт с «фиалками» на один сезон с возможностью продления еще на год.