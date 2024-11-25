Давид де Хеа сделал тройное спасение в матче в Серии А

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа трижды выручил свою команду за несколько секунд матча с «Комо» в рамках 13-го тура итальянской Серии А. Эпизод случился по ходу первого тайма, при счете 1:0 в пользу команды испанского голкипера. Во втором тайме «фиалки» забили второй гол и одержали в чемпионате седьмую победу подряд.
Давид де Хеа в 10 матчах Серии А сезона-2024/25 пять раз сыграл «на ноль», пропустив в оставшихся встречах семь мячей. После 13 туров «Фиорентина» набрала 28 очков, столько же баллов в активе еще трех команд — у «Аталанты», «Интера» и «Лацио». Лидирует в Серии А «Наполи» под руководством Антонио Конте — 29 очков.
Летом 2023 года де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта после 12 лет выступлений за английский клуб. Испанский вратарь не смог найти себе новую команду, отклонив при этом несколько предложений из Саудовской Аравии. Испанец полностью пропустил минувший сезон. Сообщалось, что экс-вратарь сборной Испании рассматривал возможность завершить спортивную карьеру. В августе 2024 года Де Хеа подписал контракт с «фиалками» на один сезон с возможностью продления еще на год.
Следующий матч команда Раффаэле Палладино проведет 29 ноября, когда на домашнем поле встретится с «Пафосом» в рамках Лиги конференций.