Гвардиола: Верните моих игроков — и вы увидите «Манчестер Сити»

Обладатель «Золотого мяча» Родри в сентябре получил разрыв крестообразных связок, из-за которого вынужден пропустить остаток текущего сезона. В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с «горожанами» он в четвертый раз стал чемпионом Англии.