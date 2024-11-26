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Гвардиола: Верните моих игроков — и вы увидите «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о серии поражений, сославшись на травмы ключевых игроков.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Манчестер Сити» идет на серии из пяти поражений. Последний раз горожане одержали победу 26 октября в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:0). После этого «Сити» проиграл «Тоттенхэму» в матче ⅛ финала Кубка лиги со счетом 1:2. Уступил «Спортингу» (1:4) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Также горожане проиграли три матча в рамках АПЛ.

«Верните моих игроков! Трудно играть без четырех центральных защитников, двух опорников, одного полузащитника и Родри, лучшего футболиста в мире, которого мы потеряли на весь сезон. Верните моих игроков — и вы увидите “Манчестер Сити”!» — приводит слова Гвардиолы нидерландский телеканал Ziggo Sport Totaal.

В последний раз «Манчестер Сити» потерпел пять поражений подряд в апреле 2006 года.

Обладатель «Золотого мяча» Родри в сентябре получил разрыв крестообразных связок, из-за которого вынужден пропустить остаток текущего сезона. В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с «горожанами» он в четвертый раз стал чемпионом Англии.

Сегодня, 26 ноября, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем стадионе примет «Фейеноорд».


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