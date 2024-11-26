Гвардиола резко высказался о смене стиля игры из-за поражений

Напомним, «Манчестер Сити» идет на серии из пяти поражений. Последний раз горожане одержали победу 26 октября в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:0). После этого «Сити» проиграл «Тоттенхэму» в матче ⅛ финала Кубка лиги со счетом 1:2. Уступил «Спортингу» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:4). Также горожане проиграли три матча в рамках АПЛ.
«Зачем мне менять стиль игры, если мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги за семь лет? Почему я должен меняться, если я 11 раз выиграл чемпионат и трижды побеждал в Лиге чемпионов за 14 лет? Потому что сейчас мы проигрываем матчи? О боже. Если бы это было проблемой» — приводит слова Гвардиолы нидерландский телеканал Ziggo Sport Totaal.
В последний раз «Манчестер Сити» потерпел пять поражений подряд в апреле 2006 года.
Сегодня, 26 ноября, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Фейеноордом».
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов горожане занимают 10-е место в турнирной таблице с 7 очками. На первом месте располагается «Ливерпуль» с 12 баллами. Далее идут «Спортинг», «Монако», «Брест» и «Интер» с 10 очками.