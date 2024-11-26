Гвардиола резко высказался о смене стиля игры из-за поражений

«Зачем мне менять стиль игры, если мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги за семь лет? Почему я должен меняться, если я 11 раз выиграл чемпионат и трижды побеждал в Лиге чемпионов за 14 лет? Потому что сейчас мы проигрываем матчи? О боже. Если бы это было проблемой» — приводит слова Гвардиолы нидерландский телеканал Ziggo Sport Totaal.