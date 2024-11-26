Президент «Сабаха» объяснил назначение на пост Березуцкого

Вчера, 25 ноября, стало известно о том, что Березуцкий возглавил «Сабах». Трудовое соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года. Для российского специалиста это будет первая работа в качестве наставника команды. Ранее Василий Березуцкий работал помощником Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа». Он также входил в тренерский штаб голландского «Витесса», ЦСКА и «Краснодара».
«Вариант с Василием Березуцким показался нам очень интересным. Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация. У нас была многочасовая встреча, которая оставила сильное впечатление. Мы также получили множество положительных отзывов от специалистов, которые ранее работали с Василием Владимировичем.
Национальность не была критерием для выбора. Мы оценивали исключительно профессиональные качества и потенциал тренера. Первоочередная задача — вывести команду из текущей неудачной серии и вернуть ей уверенность.
Риск есть всегда, даже если приглашается тренер с многолетним опытом. В футболе нет гарантированно удачных решений. Наша задача, как функционеров, в оценке всех рисков и принятии наиболее верного выбора.
Каждый успешный тренер когда-то был молодым, и у каждого была своя первая команда. Например, Сеска Фабрегаса без тренерского опыта могли пригласить многие клубы. Но сейчас, когда он вывел “Комо” в Серию А, уже не каждый может позволить себе пригласить его. Такие примеры мы видим и с Хаби Алонсо, и с Микелем Артетой. Успех случается тогда, когда один дает шанс, а другой этим шансом пользуется», — приводит слова Адыгезалова Azerisport.
В текущем сезоне «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 19 очков.