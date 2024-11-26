Президент «Сабаха» объяснил назначение на пост Березуцкого

«Вариант с Василием Березуцким показался нам очень интересным. Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация. У нас была многочасовая встреча, которая оставила сильное впечатление. Мы также получили множество положительных отзывов от специалистов, которые ранее работали с Василием Владимировичем.



Национальность не была критерием для выбора. Мы оценивали исключительно профессиональные качества и потенциал тренера. Первоочередная задача — вывести команду из текущей неудачной серии и вернуть ей уверенность.



Риск есть всегда, даже если приглашается тренер с многолетним опытом. В футболе нет гарантированно удачных решений. Наша задача, как функционеров, в оценке всех рисков и принятии наиболее верного выбора.



Каждый успешный тренер когда-то был молодым, и у каждого была своя первая команда. Например, Сеска Фабрегаса без тренерского опыта могли пригласить многие клубы. Но сейчас, когда он вывел “Комо” в Серию А, уже не каждый может позволить себе пригласить его. Такие примеры мы видим и с Хаби Алонсо, и с Микелем Артетой. Успех случается тогда, когда один дает шанс, а другой этим шансом пользуется», — приводит слова Адыгезалова Azerisport.