Илон Маск поздравил Роналду с победой в матче азиатской ЛЧ

В этой встрече 39-летний португалец оформил дубль, обновив мировой рекорд по числу мячей, забитых после тридцатилетия (450). Общее количество голов Роналду достигло отметки в 913 забитых мячей.
После матча Роналду опубликовал пост в соцсетях с подписью «Важная победа!». Маск прокомментировал публикацию звездного португальца, написав: «Поздравляю!».
«Рад, что ваши глаза нашли время для хорошего футбола», — ответил Роналду.
Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 81 матч, в которых забил 71 мяч и отдал 18 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов.
В этом сезоне Роналду провел 17 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал три голевые передачи. Действующий контракт португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.
«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов АФК, отставая от лидирующего «Аль-Ахли» на два балла. В понедельник, 2 декабря, саудовский клуб дома сыграет с «Аль-Саддом».