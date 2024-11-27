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«Шанхай» Слуцкого потерпел второе поражение в азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» на выезде уступил южнокорейскому «Кванджу» (0:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов АФК.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by CFIDC/VCG via Getty Images

Единственный мяч на 58-й минуте забил албанский нападающий «Кванджу» Ясир Асани.

«Шанхай Шэньхуа» потерпел второе поражение на общем этапе Лиги чемпионов АФК и выпал из зоны плей-офф, опустившись на девятую строчку в турнирной таблице. Команда Леонида Слуцкого после пяти сыгранных матчей имеет на своем счету семь очков.

Дальнейшая судьба «Шэньхуа» в текущем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов решится в матчах против «Ульсан Хендэ» (4 декабря), «Йокогама Маринос» (12 декабря) и «Виссел Кобе» (18 декабря). Для выхода в следующий этап турнира команде Леонида Слуцкого нужно финишировать в топ-8.

Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В тренерский штаб 53-летнего специалиста вошли Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий, который на этой неделе стал главным тренером азербайджанского «Сабаха».

В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив одно очко клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.