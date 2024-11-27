В Англии футболисты сыграли на затопленном стадионе: видео

Игроки футбольного клуба «Линди Таун», выступающего в региональной английской лиге, вышли на поле затопленного стадиона. Спортсмены, однако, не были смущены и провели тренировку, находясь по пояс в воде. Матч региональной лиги при этом был отменен.
Шторм «Берт» вызвал серьезные наводнения на территории Великобритании. Затоплены сотни домов, частично нарушено железнодорожное сообщение. Сильнее всего пострадали южные районы Уэльса, где власти опубликовали более 40 предупреждений о наводнениях за последние два дня. В некоторых населенных пунктах жители были вынуждены временно покинуть свои дома из-за опасности схода оползней.
Погодные условия нередко становятся препятсвтием для проведения спортивных мероприятий. В сентябре из-за урагана был отменен матч сборных России и Таиланда. А в октябре НХЛ переносила матчи во Флориде из-за последствий урагана «Милтон».