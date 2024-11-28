Темнокожий болельщик «Арсенала» наказан за расизм

Как сообщает Associated Press, темнокожий мужчина по имени Чарльз Огунмиладе оскорбил Парти на почве расизма в социальных сетях в апреле прошлого года, когда ганский футболист не реализовал голевой момент в матче с «Саутгемптоном», в котором лондонцы не смогли победить. Та игра завершилась со счетом 3:3.
Отмечается, что на суде Огунмиладе признал свою вину, но заявил, что не является расистом, а его сообщение являлось «сатирой» на предполагаемую расистскую реакцию болельщиков. При вынесении приговора суд также учел, что болельщик сам сталкивался с расизмом.
Запрет на посещение матчей обязывает мужчину сдавать паспорт полиции каждый раз, когда сборная Англии играет за границей. Ему предписано выплатить штраф и издержки в размере 260 фунтов стерлингов.
После 12 туров Английской Премьер-лиги «Арсенал» с 22 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая на 9 баллов от лидирующего «Ливерпуля». В следующей встрече чемпионата Англии подопечные Микела Артеты в лондонском дерби сразятся с «Вест Хэмом».