Темнокожий болельщик «Арсенала» наказан за расизм

Как сообщает Associated Press, темнокожий мужчина по имени Чарльз Огунмиладе оскорбил Парти на почве расизма в социальных сетях в апреле прошлого года, когда ганский футболист не реализовал голевой момент в матче с «Саутгемптоном», в котором лондонцы не смогли победить. Та игра завершилась со счетом 3:3.