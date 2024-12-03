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Мбаппе остается фигурантом дела об изнасиловании в Швеции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе все еще остается подозреваемым в деле об изнасиловании в отеле Bank в Стокгольме. Об этом сообщает Aftonbladet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, расследование дела продолжается. Прокурор Марина Чарикова сообщила, что перед написанием заявления в полицию пострадавшая обратилась за помощью в больницу. Также были взяты показания у других женщин, располагающих информацией о произошедшем. Другие детали расследования прокурор раскрывать отказалась.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое предположительно произошло 10 октября в отеле в центре Стокгольма. В этот день нападающий «Реала» и его друзья находились в Швеции во время октябрьской паузы на матчи сборных. Сам Мбаппе назвал эти обвинения ложью, а его адвокат сообщила о намерении футболиста подать иск о клевете.

Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал две голевые передачи.

Реал