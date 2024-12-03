Мбаппе остается фигурантом дела об изнасиловании в Швеции

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое предположительно произошло 10 октября в отеле в центре Стокгольма. В этот день нападающий «Реала» и его друзья находились в Швеции во время октябрьской паузы на матчи сборных. Сам Мбаппе назвал эти обвинения ложью, а его адвокат сообщила о намерении футболиста подать иск о клевете.