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«Реал» может купить игрока сборной Украины за 60 млн евро

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Gol Digital.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, к 22-летнему украинцу проявляет активный интерес главный скаут «Реала» Джуни Калафат. Президент мадридского клуба Флорентино Перес также заинтересован в подписании Забарного и уже одобрил начало работы над его трансфером.

В июле этого года Забарный продлил контракт с «Борнмутом» до лета 2029 года. Английский клуб готов расстаться со своим ведущим защитником ближайшим летом, если «Реал» предложит за него 60 млн евро.

Забарный перешел в «Борнмут» в январе 2023 года из киевского «Динамо» за 22,7 млн евро. За английский клуб украинец провел 60 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

За мадридский «Реал» выступает партнер Забарного по сборной Украины вратарь Андрей Лунин.

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