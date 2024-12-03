«Реал» может купить игрока сборной Украины за 60 млн евро

По информации источника, к 22-летнему украинцу проявляет активный интерес главный скаут «Реала» Джуни Калафат. Президент мадридского клуба Флорентино Перес также заинтересован в подписании Забарного и уже одобрил начало работы над его трансфером.
В июле этого года Забарный продлил контракт с «Борнмутом» до лета 2029 года. Английский клуб готов расстаться со своим ведущим защитником ближайшим летом, если «Реал» предложит за него 60 млн евро.
Забарный перешел в «Борнмут» в январе 2023 года из киевского «Динамо» за 22,7 млн евро. За английский клуб украинец провел 60 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
За мадридский «Реал» выступает партнер Забарного по сборной Украины вратарь Андрей Лунин.