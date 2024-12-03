Эшли Янг может сыграть против своего сына в Кубке Англии

39-летний защитник «Эвертона» Эшли Янг в матче Кубка Англии.может сыграть против своего сына Тайлера Янга, выступающего за «Питерборо Юнайтед». Команды сыграют между собой 11 января 2025 года.
Эшли Янг выступает за «Эвертон» с лета 2023 года. Ранее в своей карьере защитник успел также поиграть за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и «Астон Виллу». Янг является чемпионом Англии и Италии, а также победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. В активе Эшли 39 матчей и 7 забитых мячей за сборную Англии. В составе национальной команды он играл на Евро-2012, а также на чемпионате мира 2018 года в России, где англичане заняли четвертое место.
18-летний Тайлер Янг пока провел лишь один матч за «Питерборо Юнайтед». В августе 2024 года полузащитник перешел в клуб Лиги 1 из лондонского «Куинз Парк Рейнджерс». Главным тренером «Питерборо Юнайтед» является Даррен Фергюсон, сын легендарного экс-тренера «Манчестер Юнайтед».