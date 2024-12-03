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«Они убивают меня». Жозе Моуринью пожаловался на турецкие СМИ

Главный тренер «Фенербахче» недоволен отношением к нему со стороны турецких журналистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Жозе Моуринью считает, что турецкие СМИ оказывают чрезмерно большое давление на специалистов, работающих в местном чемпионате.

«Мы занимаем второе место в таблице, отставая от лидера “Галатасарая” на три очка. Но СМИ все равно меня убивают. Проявите ко мне немного уважения. Не пытайтесь сделать со мной то же самое, что с Джованни ван Бронкхорстом, уволенным из “Бешикташа”. Не знаю ни одного тренера, способного сотворить чудо за три, четыре, пять месяцев и изменить всё. На мой взгляд, тот же ван Бронкхорст отлично справлялся со своей работой», — приводит слова Моуринью ESPN.

«Чтобы клубы и игроки развивались, им нужна стабильность, в том числе в тренерах, в философии. Так что дайте мне немного отдохнуть, позвольте спокойно работать. Но если спокойствия не будет, то это не проблема, я всё равно получаю удовольствие от работы», — добавил легендарный португальский специалист.

Жозе Моуринью в июне занял пост главного тренера «Фенербахче». Последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.

Фенербахче