«Они убивают меня». Жозе Моуринью пожаловался на турецкие СМИ

«Мы занимаем второе место в таблице, отставая от лидера “Галатасарая” на три очка. Но СМИ все равно меня убивают. Проявите ко мне немного уважения. Не пытайтесь сделать со мной то же самое, что с Джованни ван Бронкхорстом, уволенным из “Бешикташа”. Не знаю ни одного тренера, способного сотворить чудо за три, четыре, пять месяцев и изменить всё. На мой взгляд, тот же ван Бронкхорст отлично справлялся со своей работой», — приводит слова Моуринью ESPN.