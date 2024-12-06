Анчелотти: Мбаппе не в лучшей форме, и он знает об этом

«Мбаппе все понимает, что он и признал сам после матча с “Атлетиком”. Он не показывает своей лучшей версии. Однако многие, кто находится не в форме, не осознают этого, а Килиан знает сам, что он не в лучшей форме. Нужно оценивать игру Мбаппе комплексно. Думаю, он стал лучше с точки зрения интенсивности и скорости. Но это не значит, что Килиан должен принимать участие в каждом матче, иногда ему может понадобиться хороший отдых», — приводит слова Анчелотти Marca.