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Анчелотти: Мбаппе не в лучшей форме, и он знает об этом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о текущей игровой форме нападающего своей команды Килиана Мбаппе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

4 декабря мадридский «Реал» в матче 19-го тура Ла Лиги уступил на выезде «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2. Французский форвард «сливочных» в этом матче забил из офсайда, и гол был отменен, а во втором тайме не реализовал пенальти.

«Мбаппе все понимает, что он и признал сам после матча с “Атлетиком”. Он не показывает своей лучшей версии. Однако многие, кто находится не в форме, не осознают этого, а Килиан знает сам, что он не в лучшей форме. Нужно оценивать игру Мбаппе комплексно. Думаю, он стал лучше с точки зрения интенсивности и скорости. Но это не значит, что Килиан должен принимать участие в каждом матче, иногда ему может понадобиться хороший отдых», — приводит слова Анчелотти Marca.

25-летний француз перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Килиан провел за «сливочных» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал две голевые передачи. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

В чемпионате Испании «Реал» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 4 очка отставая от лидирующей «Барселоны», которая сыграла на один матч больше.

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