Стал известен формат футбольной Суперлиги

Организаторы проекта обсуждают и другие изменения. Многие клубы выразили заинтересованность в том, чтобы чемпионы сильнейших лиг, даже если они не являются исторически крупными, получали место в высшем дивизионе. Также может быть изменена продолжительность соревнования. Сейчас на групповом раунде «Звездного» дивизиона планируются две группы по восемь команд, которые проведут по 14 матчей за два круга.