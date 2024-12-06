Стал известен формат футбольной Суперлиги

Согласно информации Mundo Deportivo, турнир будет разделен на три дивизиона. В высшем («Звездном») должны принять участие 16 команд из топ-5 лиг, а также сильные команды из Португалии и Нидерландов. Во втором («Золотом») — еще 16, в третьем («Синем») — 32 команды, 20 из которых будут вылетать каждый год.
Организаторы проекта обсуждают и другие изменения. Многие клубы выразили заинтересованность в том, чтобы чемпионы сильнейших лиг, даже если они не являются исторически крупными, получали место в высшем дивизионе. Также может быть изменена продолжительность соревнования. Сейчас на групповом раунде «Звездного» дивизиона планируются две группы по восемь команд, которые проведут по 14 матчей за два круга.
Ожидается, что Суперлига начнет свой первый сезон в сентябре 2025 года. Изначально в проект входили 12 команд. Вдохновителем идеи создания Суперлиги является президент «Реала» Флорентино Перес. Проект также поддерживает «Барселона». Почти все остальные топ-клубы выступили с отказом от участия в турнире, столкнувшись с сопротивлением УЕФА и критикой болельщиков.
В декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Он постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном одобрении с ними футбольных соревнований между клубами из разных стран противоречат европейскому законодательству. После этого официальное заявление сделали УЕФА и президент организации Александр Чеферин.