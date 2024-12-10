Мбаппе: Дайте время на восстановление. В НБА отдыхают 4 месяца

«Вы хотите, чтобы мы играли, мы будем делать это. Но у нас нет периода для восстановления. Я всегда хочу играть. Дайте нам время на восстановление. К примеру, в НБА дают четыре месяца для отпуска. Мы, в свою очередь, отдыхаем две недели. И под конец этого срока тебе надо пройти тщательное медицинское обследование. На второй неделе ты снова начинаешь бегать, это не отпуск.



Когда я вижу рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, то вижу представителей других видов спорта. Это правда, что мы зарабатываем много денег. Не говорю, что мы не хотим играть, но давайте находить время для отдыха. Мне нравится отдыхать, поскольку мое время драгоценно. Можете сфотографировать меня тысячу раз, мне плевать.



На Евро я потерял сознание, устал. Мне хотелось остаться, поскольку ты отдаешь всего себя, играя за сборную Франции. Но это было утомительно. Я сразу ушел в отпуск, не стал ждать. Время уже подходило, поскольку у меня была презентация в “Реале”, после чего уехал отдыхать», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.