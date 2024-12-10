Месси назвал футболиста, который больше всех его злил

«У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил… Рамос — это игрок, который злил меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в Класико. Это были напряженные матчи», — приводит слова Месси Give me Sport.