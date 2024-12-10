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Месси назвал футболиста, который больше всех его злил

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что Серхио Рамос злил его больше всех.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Месси и Рамос провели вместе два сезона в «ПСЖ». До этого аргентинец выступал за «Барселону», а испанец за мадридский «Реал».

«У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил… Рамос — это игрок, который злил меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в Класико. Это были напряженные матчи», — приводит слова Месси Give me Sport.

Ранее Месси был признан лучшим игроком сезона-2024 в МЛС. Месси забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач в 19 матчах чемпионата, а в трех играх плей‑офф записал в актив гол и результативный пас. «Интер Майами» выиграл регулярный сезон, но уступил «Атланте Юнайтед», за который играет россиянин Алексей Миранчук, в ⅛ финала плей‑офф МЛС.

37‑летний форвард стал пятым аргентинцем, получившим награду лучшему игроку сезона. Ранее престижную награду вручали Кристиану Гомесу (2006), Гильермо Барросу Скелотто (2009), Диего Валери (2017) и Лусиано Акосте (2023).

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. Трудовое соглашение нападающего с клубом из Флориды рассчитано до конца 2025 года.


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