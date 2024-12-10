«Высокомерный идиот». Ван дер Варт — об Ибрагимовиче

«Он высокомерный идиот. У нас обоих были сильные характеры, и мы оба были молоды. Через два дня после этой травмы он перешел в “Ювентус”. Другого варианта не было: либо он, либо я. Кто-то должен был покинуть “Аякс”. Ему повезло, что “Ювентус” предложил контракт, а мне повезло, что я смог остаться в клубе своей мечты», — сказал ван дер Варт.