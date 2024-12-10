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«Высокомерный идиот». Ван дер Варт — об Ибрагимовиче

Бывший полузащитник «Аякса» Рафаэль ван дер Варт в интервью talkSPORT высказался о своем бывшем одноклубнике Златане Ибрагимовиче.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Он высокомерный идиот. У нас обоих были сильные характеры, и мы оба были молоды. Через два дня после этой травмы он перешел в “Ювентус”. Другого варианта не было: либо он, либо я. Кто-то должен был покинуть “Аякс”. Ему повезло, что “Ювентус” предложил контракт, а мне повезло, что я смог остаться в клубе своей мечты», — сказал ван дер Варт.

Ибрагимович и ван дер Варт выступали вместе за «Аякс» с 2001 по 2004 год. В августе 2004 года шведский нападающий перешел в «Ювентус», который заплатил за него 16 млн евро.

За две недели до этого трансфера Ибрагимович нанес ван дер Варту травму во время товарищеского матча между сборными Швеции и Нидерландов (2:2).