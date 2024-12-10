Трансферная стоимость Сафонова выросла на €2 млн

У голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова рыночная стоимость увеличилась на €2 млн и теперь составляет €22 млн. Также прибавил в стоимости партнер Сафонова по команде нападающий Кан Ин Ли (€30 млн).
Напомним, Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне за €20 млн и стал самым дорогим вратарем в истории французского клуба. Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне Сафонов провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, три раза сыграв «на ноль».
Основной вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма потерял в цене €5 млн. Впервые с 2017 года он оценивается в €35 млн.
После 14 туров «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 34 очками. На втором месте располагается «Марсель» с 29 баллами, третью строчку занимает «Монако», уступая «Марселю» по дополнительным показателям.
Сегодня, 10 декабря, «ПСЖ» сыграет на выезде с «Ред Булл Зальцбург» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике располагается на 25-м месте в турнирной таблице с 4 очками.