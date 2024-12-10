Трансферная стоимость Сафонова выросла на €2 млн

Напомним, Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне за €20 млн и стал самым дорогим вратарем в истории французского клуба. Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне Сафонов провел за клуб шесть матчей во всех турнирах, три раза сыграв «на ноль».