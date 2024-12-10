Суд отклонил апелляцию Сафонова по делу об алиментах

«Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России. Чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере. Дети и подростки могут попросить у своих мам решение суда, а у пап — справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством — ¼ часть заработка. Со своей стороны я приняла обязательства 70% накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка», — отметила Казачек.