Суд отклонил апелляцию Сафонова по делу об алиментах

В конце августа Никулинский суд Москвы постановил, что Сафонов обязан ежемесячно выплачивать его бывшей супруге средства в размере 25% от своих доходов на содержание их трехлетней дочери.
«Второй кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда города Москвы и апелляционное определение Московского городского суда, тем самым судьи подтвердили, что в России реально действует политика президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетным является взыскание алиментов по статье 81 СК РФ в долевом размере», — сказала бывшая супруга Сафонова Анастасия Казачек.
Также Казачек сообщила, что 70% алиментов она будет откладывать на индивидуальный счет дочери.
«Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России. Чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере. Дети и подростки могут попросить у своих мам решение суда, а у пап — справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством — ¼ часть заработка. Со своей стороны я приняла обязательства 70% накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка», — отметила Казачек.
Ранее сообщалось, что зарплата Сафонова во Франции после вычета налогов составляет 260 тыс. евро в месяц (28 млн рублей). Таким образом, он будет ежемесячно выплачивать своей супруге около 7 млн рублей.
Сафонов развелся с Казачек в октябре 2021 года после семи лет отношений. Незадолго до расторжения брака у пары родилась дочь Майя.
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб шесть матчей, в которых пропустил три мяча и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.