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Гвардиола: «Ман Сити» станет последним клубом в моей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился решением о том, что другие клубы он тренировать не будет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я не собираюсь руководить другой командой. Не говорю о долгосрочном будущем, но на данный момент чего я не собираюсь делать, так это уходить из “Манчестер Сити”, уезжать в другую страну и заниматься тем же, что и сейчас», — приводит слова Гвардиолы журналист Дани Гарсия.

«У меня бы не хватило сил… Мысль о том, чтобы начать где-то еще весь процесс тренировок и так далее… Нет, нет, нет! Может быть, в национальной команде, но это другое», — приводит слова Гвардиолы журналист Дани Гарсия.

Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. «Манчестер Сити» под его руководством 6 раз побеждал в Английской Премьер-лиге — 2018-м, 2019-м, а также с 2021-го по 2024 год. Также Гвардиола в 2023 году привел «Манчестер Сити» к первой победе в истории клуба в Лиге чемпионов.

Недавно Гвардиола продлил трудовой договор с клубом на два сезона. После 15 туров «горожане» с 27 очками находятся на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков. При этом у «красных» есть матч в запасе, и отрыв подопечных испанца от лидера может еще увеличиться.

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