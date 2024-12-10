Гвардиола: «Ман Сити» станет последним клубом в моей карьере

Недавно Гвардиола продлил трудовой договор с клубом на два сезона. После 15 туров «горожане» с 27 очками находятся на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков. При этом у «красных» есть матч в запасе, и отрыв подопечных испанца от лидера может еще увеличиться.