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«Наполи» сообщил, какую травму получил Хвича Кварацхелия

Во время воскресного матча с «Лацио» (0:1) Хвича Кварацхелия получил травму колена.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В официальном заявлении на сайте «Наполи» сообщается, что 10 декабря футболист сборной Грузии прошел обследование, где у него диагностировали повреждение медиальной коллатеральной связки. Степень тяжести травмы оценивается как легкая. Кварацхелия уже начал процесс восстановления.

Таким образом, Хвича не нуждается в хирургическом вмешательстве и, вероятно, будет отсутствовать на поле в течение месяца. Это означает, что он пропустит как минимум пять матчей в Серии А. После 15 туров Серии А «Наполи» с 32 очками находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Аталанты» на 2 балла.

Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Батуми), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузинского футболиста в 80 миллионов евро.

Лацио
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