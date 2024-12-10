«Наполи» сообщил, какую травму получил Хвича Кварацхелия

В официальном заявлении на сайте «Наполи» сообщается, что 10 декабря футболист сборной Грузии прошел обследование, где у него диагностировали повреждение медиальной коллатеральной связки. Степень тяжести травмы оценивается как легкая. Кварацхелия уже начал процесс восстановления.
Таким образом, Хвича не нуждается в хирургическом вмешательстве и, вероятно, будет отсутствовать на поле в течение месяца. Это означает, что он пропустит как минимум пять матчей в Серии А. После 15 туров Серии А «Наполи» с 32 очками находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Аталанты» на 2 балла.
Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Батуми), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузинского футболиста в 80 миллионов евро.