«Наполи» сообщил, какую травму получил Хвича Кварацхелия

Таким образом, Хвича не нуждается в хирургическом вмешательстве и, вероятно, будет отсутствовать на поле в течение месяца. Это означает, что он пропустит как минимум пять матчей в Серии А. После 15 туров Серии А «Наполи» с 32 очками находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Аталанты» на 2 балла.