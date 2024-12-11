Футболисты, завершившие карьеру по необычным причинам

В этой подборке узнаем, почему игроки, которые шаг за шагом успешно выстраивали карьеру в спорте, становясь чемпионами, вдруг решают, что сейчас гораздо важнее посвятить время съемке в фильмах для взрослых или потратить честно заработанные деньги… Нас однозначно ждет что-то интересное!
Чемпион Швейцарии завершил карьеру из-за религии
Сильван Валлнер неожиданно ушёл из спорта в 22 года. Он — воспитанник родной для него академии «Цюриха» и долгое время был одним из самых перспективных защитников клуба. В сезоне-2021/2022 дебютировал в основном составе команды и даже стал чемпионом Швейцарии. Он не раз вызывался в молодёжную сборную своей страны, а летом 2024-го подписал контракт с австрийским клубом Бундеслиги «Блау-Вайсс Линц».
В сентябре он оказался в Австрии, чтобы продолжать карьеру футболиста, а уже через два месяца, в ноябре, вдруг сообщил, что хочет «следовать за Иисусом Христом». Неожиданно и очень интересно.
Оказалось, что Валлнер не может совмещать тренировки и матчи в субботу, потому что это противоречит Церкви адвентистов седьмого дня — религия, которую проповедует Сильван. Дело в том, что конкретно эта конфессия адвентистов жестко соблюдает правило отказываться от светских развлечений в субботу — седьмой день недели по христианскому (григорианскому) и еврейскому календарю. Эта традиция сказывалась на спортивной сфере, потому что множество матчей и тренировок проходят именно в субботу. Защитник решил отказаться от футбола.
Страницу в соцсетях Сильван активно не ведет, но нам удалось узнать, чем занимается парень после завершения футбольной карьеры.
Бронзовый призер чемпионата Европы ушел из футбола, чтобы тратить честно заработанные деньги
Экс-футболист Иван Саенко родился в футбольной семье и в детстве тренировался под руководством отца. В один из тренировочных сборов в Германии с ним почти подписал контракт «Штутгарт», но все испортила травма паха.
Страна баварских колбасок и пива, однако, Саенко не отпустила, весь расцвет его карьеры был в немецком «Нюрнберге». Он быстро закрепился в составе и стал одним из лидеров команды, а в 2007 году помог клубу обыграть «Штутгарт» в финале и впервые за 45 лет завоевать Кубок Германии.
Кстати, от сотрудничества с российскими клубами Саенко отмахивался, сказав, что ему это неинтересно, ведь для развития гораздо больше подходит Европа. Отмахивался он настолько активно, что взлетел и в 2008 году приземлился прям на московский «Спартак» за € 3млн.
Забегая вперед скажем, что четырёхлетний контракт Саенко столичный клуб расторг не дожидаясь его окончания. Не дотерпели. Сначала травма и досрочное завершение сезона, позже Иван вовсе утратил весь свой «цимус» на поле.
Сам 26-летний футболист ни сколько этому не расстроился. Ему этот мир был уже абсолютно понятен, поэтому Саенко ушел из футбола, чтобы потратить все честно заработанные деньги.
Сейчас у Ивана Саенко семья и бизнес, живет он в Москве и даже мечтает возглавлять какой-нибудь футбольный клуб.
Обладатель Суперкубка Испании уехал в Аргентину встречать конец света
В конце ХХ века многие люди были уверены в том, что Армагеддон совсем близок. Пока кто-то бежал запираться в подвал, Карлос Роа решил отправиться в родную Аргентину, чтобы встретить конец света там.
Роа не был известен на весь мир, однако Карлос выиграл несколько трофеев — Суперкубок Либертадорес, Кубок КОНМЕБОЛ, а также получил Трофей Саморы лучшему вратарю испанской Примеры. В составе «Мальорки» он дошел до финала Кубка Испании.
Им даже заинтересовался «Манчестер Юнайтед», но в 1999-м Роа всех огорошил новостью, что уходит из футбола. Карлос был уверен, что надвигается конец света, а значит, он должен встретить его непременно в аргентинской деревне. Так он и сделал, ведя при этом правильную жизнь адвентиста седьмого дня (Да-да, это популярное среди футболистов направление религии уже звучало в этом тексте).
Конец света, кстати, не наступил. Это заметил и сам Карлос, вернулся в испанскую «Мальорку» с условием, что не будет играть в субботу (где-то мы это уже читали), а вот прежние кондиции набрать уже не смог, поэтому его продали. Потом в его весьма экзотичной карьере были другие клубы, заболевание раком, выход в ремиссию и завершение карьере в аргентинском «Олимпо».
Бельгийский футболист начал сниматься в порнофильмах
История Джонатана де Фалько, пожалуй, самая необычная из всех, что мы разобрали. Однако его спортивная карьера не настолько ярка как та, что была у него уже позже.
Бельгийский футболист с 2007 года играл в составе команды «Расинг Мехелен» в своей стране и никогда не считался одним из перспективных игроков. Вдруг, после одной из травм в 2011 году, он решил полностью поменять сферу заработка и стать актером, но, не в постановках ТЮЗа, а в порнофильмах. Более того, он совершил каминг-аут, чем шокировал и товарищей по команде, и болельщиков.
После признания Джонатан взял псевдоним и заключил несколько контрактов со студиями, снимающими фильмы для взрослых. За свою спортивную карьеру он играл только во втором дивизионе и третьем дивизионе Бельгии. В новой профессии он уже в первый год стал обладателем награды «Дебютант года».