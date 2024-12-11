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Футболисты, завершившие карьеру по необычным причинам

Спортсмены чертовски дорожат своей карьерой, доставшейся им не так просто, однако приоритеты в любой момент могут поменяться в совсем неожиданную сторону. И вот, известный талантливый футболист вместо ежедневных тренировок и матчей уже молится Богу и спасается от конца света в деревне. Звучит странно? Безусловно, но так оно и есть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

В этой подборке узнаем, почему игроки, которые шаг за шагом успешно выстраивали карьеру в спорте, становясь чемпионами, вдруг решают, что сейчас гораздо важнее посвятить время съемке в фильмах для взрослых или потратить честно заработанные деньги… Нас однозначно ждет что-то интересное!

Чемпион Швейцарии завершил карьеру из-за религии

Сильван Валлнер (слева). Фото Severin Aichbauer/ Getty Images Sport / Getty Images
Сильван Валлнер (слева). Фото Severin Aichbauer/ Getty Images Sport / Getty ImagesИсточник: Getty Images

Сильван Валлнер неожиданно ушёл из спорта в 22 года. Он — воспитанник родной для него академии «Цюриха» и долгое время был одним из самых перспективных защитников клуба. В сезоне-2021/2022 дебютировал в основном составе команды и даже стал чемпионом Швейцарии. Он не раз вызывался в молодёжную сборную своей страны, а летом 2024-го подписал контракт с австрийским клубом Бундеслиги «Блау-Вайсс Линц».

В сентябре он оказался в Австрии, чтобы продолжать карьеру футболиста, а уже через два месяца, в ноябре, вдруг сообщил, что хочет «следовать за Иисусом Христом». Неожиданно и очень интересно.

Оказалось, что Валлнер не может совмещать тренировки и матчи в субботу, потому что это противоречит Церкви адвентистов седьмого дня — религия, которую проповедует Сильван. Дело в том, что конкретно эта конфессия адвентистов жестко соблюдает правило отказываться от светских развлечений в субботу — седьмой день недели по христианскому (григорианскому) и еврейскому календарю. Эта традиция сказывалась на спортивной сфере, потому что множество матчей и тренировок проходят именно в субботу. Защитник решил отказаться от футбола.

Страницу в соцсетях Сильван активно не ведет, но нам удалось узнать, чем занимается парень после завершения футбольной карьеры.

«У меня есть диплом средней школы. Так что я могу пойти учиться в университет, однако я пока не учусь и все еще ищу, куда приведет меня мой путь. Но я не беспокоюсь и радуюсь тому, что будет», — сказал Валлнер в беседе с автором Спорт Mail Ариной Нуриахметовой.

Бронзовый призер чемпионата Европы ушел из футбола, чтобы тратить честно заработанные деньги

Иван Саенко на презентации формы сборной России
Иван Саенко на презентации формы сборной РоссииИсточник: РИА "Новости"

Экс-футболист Иван Саенко родился в футбольной семье и в детстве тренировался под руководством отца. В один из тренировочных сборов в Германии с ним почти подписал контракт «Штутгарт», но все испортила травма паха.

Страна баварских колбасок и пива, однако, Саенко не отпустила, весь расцвет его карьеры был в немецком «Нюрнберге». Он быстро закрепился в составе и стал одним из лидеров команды, а в 2007 году помог клубу обыграть «Штутгарт» в финале и впервые за 45 лет завоевать Кубок Германии.

Кстати, от сотрудничества с российскими клубами Саенко отмахивался, сказав, что ему это неинтересно, ведь для развития гораздо больше подходит Европа. Отмахивался он настолько активно, что взлетел и в 2008 году приземлился прям на московский «Спартак» за € 3млн.

Забегая вперед скажем, что четырёхлетний контракт Саенко столичный клуб расторг не дожидаясь его окончания. Не дотерпели. Сначала травма и досрочное завершение сезона, позже Иван вовсе утратил весь свой «цимус» на поле.

Сам 26-летний футболист ни сколько этому не расстроился. Ему этот мир был уже абсолютно понятен, поэтому Саенко ушел из футбола, чтобы потратить все честно заработанные деньги.

Сейчас у Ивана Саенко семья и бизнес, живет он в Москве и даже мечтает возглавлять какой-нибудь футбольный клуб.

Обладатель Суперкубка Испании уехал в Аргентину встречать конец света

Карлос Роа во время матча
Карлос Роа во время матчаИсточник: AP 2024

В конце ХХ века многие люди были уверены в том, что Армагеддон совсем близок. Пока кто-то бежал запираться в подвал, Карлос Роа решил отправиться в родную Аргентину, чтобы встретить конец света там.

Роа не был известен на весь мир, однако Карлос выиграл несколько трофеев — Суперкубок Либертадорес, Кубок КОНМЕБОЛ, а также получил Трофей Саморы лучшему вратарю испанской Примеры. В составе «Мальорки» он дошел до финала Кубка Испании.

Им даже заинтересовался «Манчестер Юнайтед», но в 1999-м Роа всех огорошил новостью, что уходит из футбола. Карлос был уверен, что надвигается конец света, а значит, он должен встретить его непременно в аргентинской деревне. Так он и сделал, ведя при этом правильную жизнь адвентиста седьмого дня (Да-да, это популярное среди футболистов направление религии уже звучало в этом тексте).

Конец света, кстати, не наступил. Это заметил и сам Карлос, вернулся в испанскую «Мальорку» с условием, что не будет играть в субботу (где-то мы это уже читали), а вот прежние кондиции набрать уже не смог, поэтому его продали. Потом в его весьма экзотичной карьере были другие клубы, заболевание раком, выход в ремиссию и завершение карьере в аргентинском «Олимпо».

Бельгийский футболист начал сниматься в порнофильмах

Джонатан де Фалько во время футбольной карьеры
Джонатан де Фалько во время футбольной карьеры

История Джонатана де Фалько, пожалуй, самая необычная из всех, что мы разобрали. Однако его спортивная карьера не настолько ярка как та, что была у него уже позже.

Бельгийский футболист с 2007 года играл в составе команды «Расинг Мехелен» в своей стране и никогда не считался одним из перспективных игроков. Вдруг, после одной из травм в 2011 году, он решил полностью поменять сферу заработка и стать актером, но, не в постановках ТЮЗа, а в порнофильмах. Более того, он совершил каминг-аут, чем шокировал и товарищей по команде, и болельщиков.

После признания Джонатан взял псевдоним и заключил несколько контрактов со студиями, снимающими фильмы для взрослых. За свою спортивную карьеру он играл только во втором дивизионе и третьем дивизионе Бельгии. В новой профессии он уже в первый год стал обладателем награды «Дебютант года».