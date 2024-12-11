Футболисты, завершившие карьеру по необычным причинам

История Джонатана де Фалько, пожалуй, самая необычная из всех, что мы разобрали. Однако его спортивная карьера не настолько ярка как та, что была у него уже позже.



Бельгийский футболист с 2007 года играл в составе команды «Расинг Мехелен» в своей стране и никогда не считался одним из перспективных игроков. Вдруг, после одной из травм в 2011 году, он решил полностью поменять сферу заработка и стать актером, но, не в постановках ТЮЗа, а в порнофильмах. Более того, он совершил каминг-аут, чем шокировал и товарищей по команде, и болельщиков.