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Главный тренер «Барселоны» дисквалифицирован на два матча

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) наказал главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика за поведение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2). Об этом сообщает официальный сайт RFEF.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

59-летний немецкий специалист выразил недовольство решением судьи, назначившего пенальти в ворота его команды, за что получил красную карточку. В отчете арбитра указано, что Флик был удален «за то, что вышел из технической зоны, кричал, жестикулировал, протестуя против одного из судейских решений».

Флик пропустит два ближайших матча Ла Лиги против «Леганеса» (15 декабря) и «Атлетико» (21 декабря). У «Барселоны» есть 10 дней, чтобы оспорить данное решение.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Реал» на два очка. Сегодня каталонцы в Лиге чемпионов на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Барселона