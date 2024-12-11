Главный тренер «Барселоны» дисквалифицирован на два матча

59-летний немецкий специалист выразил недовольство решением судьи, назначившего пенальти в ворота его команды, за что получил красную карточку. В отчете арбитра указано, что Флик был удален «за то, что вышел из технической зоны, кричал, жестикулировал, протестуя против одного из судейских решений».