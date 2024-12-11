Главный тренер «Барселоны» дисквалифицирован на два матча

59-летний немецкий специалист выразил недовольство решением судьи, назначившего пенальти в ворота его команды, за что получил красную карточку. В отчете арбитра указано, что Флик был удален «за то, что вышел из технической зоны, кричал, жестикулировал, протестуя против одного из судейских решений».
Флик пропустит два ближайших матча Ла Лиги против «Леганеса» (15 декабря) и «Атлетико» (21 декабря). У «Барселоны» есть 10 дней, чтобы оспорить данное решение.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Реал» на два очка. Сегодня каталонцы в Лиге чемпионов на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.