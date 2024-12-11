Суперкубок Германии переименуют в честь легенды немецкого футбола

Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Он является одним из лучших защитников в истории футбола. Беккенбауэр дважды выигрывал «Золотой мяч» (1972, 1976), трижды выигрывал с «Баварией» Кубок европейских чемпионов (1974, 1975, 1976), а также становился чемпионом Европы (1972) и чемпионом мира (1974) в составе сборной ФРГ.