Суперкубок Германии переименуют в честь легенды немецкого футбола

Первый розыгрыш Кубка Франца Беккенбауэра состоится 16 августа 2025 года между чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.
Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Он является одним из лучших защитников в истории футбола. Беккенбауэр дважды выигрывал «Золотой мяч» (1972, 1976), трижды выигрывал с «Баварией» Кубок европейских чемпионов (1974, 1975, 1976), а также становился чемпионом Европы (1972) и чемпионом мира (1974) в составе сборной ФРГ.
В память о Франце Беккенбауэре «Бавария» на прошлой неделе навечно вывела из обращения его пятый номер. Последним игроком, который выступал за мюнхенцев под этим номером, был француз Бенжамен Павар.
Действующим обладателем Суперкубок Германии является леверкузенский «Байер», который обыграл «Штуттгарт» (2:2, 4:3 пен.).