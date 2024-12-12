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Мбаппе пропустит 10 дней из-за травмы бедра

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выбыл из строя из-за травмы бедра, полученной в выездном матче Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Мбаппе открыл счет в матче на 10-й минуте, забив свой 50-й гол в Лиге чемпионов. На 36-й минуте француз был заменен на бразильца Родриго. Позднее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что заменил Мбаппе из-за дискомфорта в области подколенного сухожилия.

«Реал» сообщил, что по результатам медицинского обследования у Мбаппе диагностирована травма левого бедра. Официальные сроки возвращения 25-летнего француза не сообщаются, однако журналистка Аранча Родригес сообщает, что восстановление Мбаппе займет около 10 дней.

Таким образом, Мбаппе точно пропустит матч Ла Лиги против «Райо Вальйекано» (14 декабря) и рискует не сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА, где «Реалу» предстоит сыграть с победителем матча «Аль-Ахли» (Египет) — «Пачука» (Мексика). Матч пройдет 18 декабря в Дохе.

Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал две голевые передачи.

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