Мбаппе пропустит 10 дней из-за травмы бедра

Мбаппе открыл счет в матче на 10-й минуте, забив свой 50-й гол в Лиге чемпионов. На 36-й минуте француз был заменен на бразильца Родриго. Позднее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что заменил Мбаппе из-за дискомфорта в области подколенного сухожилия.
«Реал» сообщил, что по результатам медицинского обследования у Мбаппе диагностирована травма левого бедра. Официальные сроки возвращения 25-летнего француза не сообщаются, однако журналистка Аранча Родригес сообщает, что восстановление Мбаппе займет около 10 дней.
Таким образом, Мбаппе точно пропустит матч Ла Лиги против «Райо Вальйекано» (14 декабря) и рискует не сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА, где «Реалу» предстоит сыграть с победителем матча «Аль-Ахли» (Египет) — «Пачука» (Мексика). Матч пройдет 18 декабря в Дохе.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал две голевые передачи.