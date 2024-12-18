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СМИ: «Манчестер Сити» оформит четыре трансфера зимой

«Манчестер Сити» планирует подписать четырех футболистов в зимнее трансферное окно, чтобы поддержать главного тренера Хосепа Гвардиолу, сообщает Daily Mail.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает источник, руководство горожан хочет пригласить в команду опорного полузащитника, второго нападающего — дублера для Эрлинга Холанда, а также центрального и правого защитников.

Ранее главный тренер клуба Хосеп Гвардиола не раз жаловался на кадровые проблемы. В текущем сезоне у «Сити» травмированы семь футболистов, в том числе обладатель «Золотого мяча» Родри. В сентябре он получил серьезную травму — разрыв крестообразных связок колена.

В воскресенье «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ (1:2). До 88-й минуты встречи подопечные Гвардиолы вели в счете, после чего пропустили два гола.

«Манчестер Сити» потерпел восемь поражений в 11 последних матчах. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 баллами. В Лиге чемпионов горожане занимают 22 место, набрав восемь очков за 6 туров.

В матче 17-го тура АПЛ «Сити» 21 декабря на выезде сыграет с «Астон Виллой». В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» 21 января в гостях встретится с «ПСЖ».

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 16
15.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
36′
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
88′
Амад Диалло
(Лисандро Мартинес)
90′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
40′
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
17
Кевин Де Брейне
68′
8
Матео Ковачич
19
Илкай Гюндоган
89′
26
Савио
11
Жереми Доку
77′
10
Джек Грилиш
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
3
Нуссаир Мазрауи
78′
11
Джошуа Зиркзе
4
Маттейс де Лигт
79′
15
Лени Йоро
7
Мэйсон Маунт
14′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
40′
78′
21
Матеус дос Сантос Антони
16
Амад Диалло
90′
2
Виктор Линделеф
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
5
Фолы
14
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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