СМИ: «Манчестер Сити» оформит четыре трансфера зимой

Ранее главный тренер клуба Хосеп Гвардиола не раз жаловался на кадровые проблемы. В текущем сезоне у «Сити» травмированы семь футболистов, в том числе обладатель «Золотого мяча» Родри. В сентябре он получил серьезную травму — разрыв крестообразных связок колена.