СМИ: «Манчестер Сити» оформит четыре трансфера зимой

Как сообщает источник, руководство горожан хочет пригласить в команду опорного полузащитника, второго нападающего — дублера для Эрлинга Холанда, а также центрального и правого защитников.
Ранее главный тренер клуба Хосеп Гвардиола не раз жаловался на кадровые проблемы. В текущем сезоне у «Сити» травмированы семь футболистов, в том числе обладатель «Золотого мяча» Родри. В сентябре он получил серьезную травму — разрыв крестообразных связок колена.
В воскресенье «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура АПЛ (1:2). До 88-й минуты встречи подопечные Гвардиолы вели в счете, после чего пропустили два гола.
«Манчестер Сити» потерпел восемь поражений в 11 последних матчах. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 баллами. В Лиге чемпионов горожане занимают 22 место, набрав восемь очков за 6 туров.
В матче 17-го тура АПЛ «Сити» 21 декабря на выезде сыграет с «Астон Виллой». В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» 21 января в гостях встретится с «ПСЖ».