Винисиус: Они пытались принизить меня, но я — лучший игрок мира

Напомним, церемония вручения наград The Best от ФИФА прошла в Дохе. Премия учитывала выступления в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определялся посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и журналистов. Винисиус впервые был признан лучшим игроком года.
«Пришел, увидел, победил.
Пишу это сегодня тому мальчику, который видел, как многие кумиры поднимают данный трофей. Твое время пришло. Точнее, пришло мое время сказать: да, я лучший игрок в мире, и я упорно за это боролся.
Они пытались и продолжают пытаться обесценить меня, принизить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести. Когда я был в Сан-Гонсалу, системе было наплевать на меня. Она почти поглотила меня.
Я выиграл ради себя и семьи. На этом пути меня поддерживали “Фламенго”, “Реал”, сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде, люди, которые сопровождают меня каждый день в рутине, и те, кто восхищается мной.
Лучший игрок в мире», — написал Винисиус в одной из своих соцсетей.