Винисиус: Они пытались принизить меня, но я — лучший игрок мира

«Пришел, увидел, победил.



Пишу это сегодня тому мальчику, который видел, как многие кумиры поднимают данный трофей. Твое время пришло. Точнее, пришло мое время сказать: да, я лучший игрок в мире, и я упорно за это боролся.



Они пытались и продолжают пытаться обесценить меня, принизить. Но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести. Когда я был в Сан-Гонсалу, системе было наплевать на меня. Она почти поглотила меня.



Я выиграл ради себя и семьи. На этом пути меня поддерживали “Фламенго”, “Реал”, сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде, люди, которые сопровождают меня каждый день в рутине, и те, кто восхищается мной.



Лучший игрок в мире», — написал Винисиус в одной из своих соцсетей.